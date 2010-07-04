Качиньский поздравил Комаровского с победой на выборах

В Польше Ярослав Качиньский признал поражение на президентских выборах, сообщает Би-Би-Си.

Проиграв, согласно данным exit-polls, во втором туре выборов, поздравил своего соперника Бронислава Коморовского с победой.

«Для начала, по правилам хорошего тона, я должен поздравить победителя» (Szanowni państwo, muszę zacząć od tego, czego wymaga dobry obyczaj. Gratuluję zwycięzcy, gratuluję Bronisławowi Komorowskiemu), - сказал он, выступая перед своими сторонниками.

Он напомнил слова Юзефа Пилсудского: настоящий победитель не тот, кто почивает на лаврах, а тот, кто после поражения встает для будущих побед.

Я.КАЧИНЬСКИЙ помянул трагически умерших поляков в Смоленской авиакатастрофе, призвав не забывать о необходимости выяснить причины этой беспрецедентной трагедии. Он также заявил, что катастрофа президентского самолета, в которой погибло 96 польских граждан, обратила внимание поляков на настоящие ценности, среди которых патриотизм, который был важной составляющей президентской кампании.

«Это также было нашей большой победой», - отметил Я.КАЧИНЬСКИЙ.

В свою очередь Б.КОМОРОВСКИЙ назвал свой результат «победой польской демократии», обратив внимание на высокую явку избирателей в Польше, где традиционно последние годы все меньше поляков ходили голосовать.

Он поздравил Я.КАЧИНЬСКОГО с хорошим результатом, заявив, что планирует своей политикой способствовать пониманию и объединению поляков, которые голосовали за него и его конкурента.

Глава Сейма совместил свой главный избирательный лозунг с главным лозунгом Я.КАЧИНЬСКОГО, заявив, что «согласие строит, потому что Польша – важнее всего».