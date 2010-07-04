В Польше обнародованы экзит-полы

В Польше, где сегодня проходил второй тур президентских выборов, закрылись избирательные участки и сразу обнародованы экзит-полы. По данным разных опросов Бронислав Коморовский получил 51-53 процента голосов, Ярослав Качиньский, соответственно, 47-49.

В частности, и.о. президента Польши, кандидат от правящей партии "Гражданская платформа" Б.Коморовский, согласно результатам исследования по заказу государственного телеканала TVP получил 53,1% голосов, а лидер консервативной партии "Право и справедливость" Я.Качиньский - 46,9%.

В то же время, согласно результатам exit-poll, проведенного по заказу телеканала TVN, Б.Коморовский получил 51,09% голосов, а Я.Качиньский - 48,91%.