Итальянский курорт ввел запрет на продажу недвижимости россиянам

Власти итальянского курорта Форте-дей-Марми, популярного среди состоятельных россиян, ввели запрет на продажу новых домов иностранцам. В интервью британской газете The Guardian мэр курортного города Умберто Буратти (Umberto Buratti) заявил, что запрет на продажу недвижимости иностранцам направлен в первую очередь против россиян.

По мнению властей курорта, после того, как Форте-дей-Марми несколько лет назад стал среди них популярен, цены на недвижимость резко пошли вверх, вынуждая местных жителей покидать родной город. "Мы хотим сохранить уникальный характер нашего города, а не смотреть, как он превращается в нечто столь же безликое как заправка на автотрассе", - приводит слова мэра сайт Недвижимость.

"Именно местные жители должны получить выгоду от роста цен на дома", - сказал мэр добавив, что запрет иностранцам на операции с недвижимостью будет действовать в течение 20 лет.

По оценкам местных риелторских агентств, пишет The Guardian, лето в Форте-дей-Марми, где постоянно проживают менее 8,5 тысячи человек, проведут около 500 семей из России, готовые заплатить до 100 тысяч евро за аренду виллы на сезон.