Янукович: Америка стала образцом демократического развития

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ выразил убеждение, что стратегическое партнерство между Украиной и США в дальнейшем будет укрепляться, а уважение и взаимопонимание между нашими странами будут расти. Об этом говорится в приветствии Президенту Соединенных Штатов Америки Бараку ОБАМЕ по случаю национального праздника - Дня независимости США.

“За период независимости американская нация построила государство, которое стало образцом демократического развития, уважения к правам человека, символом благосостояния и процветания”, - говорится в приветствии, размещенном на Официальном сайте Президента.

“С удовольствием вспоминаю нашу встречу в рамках Саммита по ядерной безопасности в Вашингтоне в апреле этого года и, пользуясь случаем, выражаю надежду на встречу с Вами в ближайшее время для обсуждения актуальных вопросов двустороннего и многостороннего сотрудничества”, - отметил Президент Украины.

В.ЯНУКОВИЧ пожелал американскому лидеру крепкого здоровья и успехов в ответственной деятельности, а дружественному американскому народу – счастья, добра и благополучия.