Состояние раненного пиратами гражданина Украины - стабильное
14:54, 04 июля 2010Мир
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Вчера в заложники попали 12 моряков
Состояние гражданина Украины, который был ранен нигерийскими пиратами в субботу при захвате ими грузового судна Polonia, оценивается как стабильное, он госпитализирован.
Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на медиа-ресурс AllAfrica.com.
Как сообщал УНИАН, нигерийские боевики атаковали грузовое судно Palonia под флагом Германии и взяли в заложники 12 иностранных моряков, среди них один украинец, семь россиян, два гражданина Германии и по одному – Латвии и Литвы.
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