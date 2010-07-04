Состояние раненного пиратами гражданина Украины - стабильное

Состояние гражданина Украины, который был ранен нигерийскими пиратами в субботу при захвате ими грузового судна Polonia, оценивается как стабильное, он госпитализирован.

Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на медиа-ресурс AllAfrica.com.

Как сообщал УНИАН, нигерийские боевики атаковали грузовое судно Palonia под флагом Германии и взяли в заложники 12 иностранных моряков, среди них один украинец, семь россиян, два гражданина Германии и по одному – Латвии и Литвы.