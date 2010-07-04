Клинтон поставила Россию в ряд с Зимбабве и Ираном

Авторитарные правительства по всему миру - в том числе власти России - зажимают в "стальных тисках" гражданских активистов, которые стремятся к развитию демократии, сообщает Радио "Свобода".

Об этом заявила госсекретарь США Хиллари Клинтон в Кракове, где она приняла участие в праздновании 10-летия "Сообщества демократий". Эта организация объединяет страны, стремящиеся к укреплению демократии в мире.

Помимо России, к числу государств, где власти преследуют неправительственные организации, Клинтон отнесла такие страны, как Китай, Зимбабве, Египет, Иран, Венесуэла.