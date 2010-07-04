В Польше начался второй тур президентских выборов
08:37, 04 июля 2010Мир
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Оба кандидата имеют шансы
В Польше начался второй тур досрочных президентских выборов. Избирательные участки будут работать с 6 до 20 часов (с 7 до 21 по Киеву).
Полякам предстоит сделать выбор между двумя кандидатами, набравшими наибольшее число голосов в первом туре: и.о.президента страны, кандидатом от правящей партии "Гражданская платформа" Брониславом Коморовским (41,2%) и главой партии "Закон и справедливость" Ярославом Качиньским (36,7%).
Опросы общественного мнения, проведенные перед вторым туром, показывают, что явное преимущество Коморовского намного сократилось, и теперь оба кандидата имеют шансы на победу.
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