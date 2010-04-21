Лукашенко потребовал найти сланцевый газ в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от правительства найти сланцевый газ на территории страны. "Мы с премьер-министром недавно обсуждали вопрос о сланцевом природном газе. Вы его достали?.. - спросил Лукашенко, обращаясь к премьер-министру Сергею Сидорскому. - Не достали", - ответил на собственный вопрос президент.

Лукашенко отметил, что недавно европейцы якобы заявили, что с помощью сланцевого газа на треть "в ближайшее время сократят поставки топлива из России".

"Если мы можем, давайте будем работать над этим, давайте на этом направлении сконцентрируем денежные средства, это же небольшие деньги, мы ведь умеем бурить, рубить, доставать", - приводит ИА REGNUM слова Лукашенко

Сейчас Минск импортирует практически весь необходимый газ из России по льготной цене, которая в 2010 году составит 171,5 доллара за тысячу кубометров. При этом "Газпрому" принадлежит половина "Белтрансгаза", компании, осуществляющей транспортировку газа по белорусской территории, напоминает Лента.ру.

Ряд крупнейших нефтегазовых компаний мира получили лицензии на разведку запасов сланцевого газа в Европе. Если европейские страны сумеют увеличить свою газодобычу, то их потребность в топливе из России упадет. В начале апреля стало известно, что большие запасы сланцевого газа открыты в Польше, сейчас являющейся крупным потребителем "Газпрома", а затем компания Total заявила, что интересуется аналогичными запасами на территории Украины.

19 апреля министр природных ресурсов России Юрий Трутнев заявил, что рост добычи сланцевого газа представляет проблему для "Газпрома" и России. При этом ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что сланцевый газ не сможет оказать существенного влияния на европейский рынок.

В 2008-2009 годах США уже удалось достичь резкого увеличения производства природного газа из залежей сланца, что позволило стране занять первое место по добыче газа в мире.