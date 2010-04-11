Ярослав Качиньский опознал тело брата-близнеца

Брат-близнец погибшего президента Польши, лидер партии "Право и справедливость", экс-премьер Ярослав Качиньский идентифицировал тело 60-летнего Леха Александра Качиньского и его супруги 66-летней Марии Качинськой, которые погибли в авиакатастрофе в Смоленске, сообщил журналистам депутат Сейма Польши Макс Крачковский, присутствовавший при опознании.

В субботу утром самолет Ту-154, на борту которого находилась большая польская делегация во главе с президентом Польши Лехом Качиньским, разбился под Смоленском. Глава Польши с делегацией летел в Россию для участия в траурных мероприятиях в Катыни. На борту, по последним данным МЧС России, находились 96 человек: 88 пассажиров и 8 членов экипажа, не выжил никто.

"Ярослав Качиньский опознал останки президента Леха Качиньского и его супруги Марии Качиньской", - приводит его слова РИА "Новости". Он добавил, что Ярослав Качиньский уже выехал из Смоленка в Витебск, откуда вылетит чартерным самолетом в Варшаву.

У супругов Качинских осталась дочь Марта (1980 г.р.) и две внучки Ева (2000 г.р.) и Мартина (2007 г.р.). Матери Ярослава и Леха Качинських Ядвиге - 83 года.

Среди расстреляных в Катыни - брат отца Марии Качиньской.