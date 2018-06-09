ЕС рискует потерять Украину

Важным фактором, который облегчал многие реформы в постсоветской Украине в последние годы, было влияние про-демократических иностранных действующих лиц – или держав (например Польши и Канады), или же институтов (таких как Совет Европы и ЕС). Но влияние международных актеров сейчас становится все более неоднозначным.

Первым порочным шагом был выбор времени для принятия резолюции Европейского парламента 25 февраля 2010 года, которая одобрила перспективу членства в ЕС для Украины. Само по себе это решение вне всякого сомнения стало шагом в правильном направлении на фоне предыдущей политики «поменьше обещаний Украине».

Но тяжело понять, почему оно было принято не перед, а после президентских выборов в Украине. В жизненных интересах как стран-членов ЕС, так и его институтов было бы послать такой важный сигнал украинскому народу и его элитам перед соревнованием между прозападной Юлией Тимошенко и пророссийским Виктором Януковичем.

Если бы решение ЕС было принято перед первым туром выборов, скажем, в ноябре 2009 года, оно могло реструктуризировать украинские внутриполитические дискуссии. Это, возможно, сделало бы вероятность поражения Юлии Тимошенко (которая сама себе сделала имидж самого пылкого проевропейского политика Украины) на президентских выборах более низкой или даже нулевой.

Более того, Запад явно сыграл свою роль в легитимизации сомнительного формирования нового правительства в марте 2010 года.

Кажется, господин Янукович осознав проблемы, связанные с отдельными группировками в Партии регионов, спланировал захват исполнительной ветви власти с помощью ренегатов из других парламентских групп.

Согласно сообщениям прессы, за день до того, как 11 марта в Верховной Раде было утверждено правительство премьер-министра Николая Азарова, новый Президент Украины консультировался с послами стран «большой восьмерки» относительно того, приняли ли бы они правительство, назначенное индивидуальными членами парламента, в частности дезертирами из других партий, в отличие от правительства, которое имело бы поддержку политических блоков.

Якобы то ли большинство, то ли все послы дали господину Януковичу «зеленую улицу» при условии, что он попросит Конституционный Суд уладить проблему законности. С точки зрения Запада, вопрос может показаться исключительно судебным. Но Украина – еще не является консолидированной демократией с глубоко проникающей властью закона.

Позже суд рассмотрел дело в интересах господина Януковича. Это странно, поскольку тот же суд в своем решении от 17 сентября 2008 года придерживался противоположной точки зрения и сказал, что индивидуальные члены парламента не могут принимать участие в создании правительственной коалиции. С учетом этого предыдущего решения, нынешнее правительство выглядит не только нелегитимным, но и незаконным.

Гарантии со стороны господина Януковича украинской общественности и западным послам, что он всегда будет следовать решениям суда, выглядели пустыми: в 2008 году соответствующее решение уже было принято, поэтому фактически он просил судей пересмотреть свою предыдущую позицию.

Больше всего удивляет в этой истории то, что Европейский парламент толкает Украину именно в этом направлении. Или, как минимум, поступает так в глазах украинского общества.

26 марта делегация Европарламента во главе с румынским левоцентристом Адрианом Северином, профессором права, встретилась с Президентом Януковичем в Киеве. Господин Северин – вице-председатель Социалистической группы в законодательном органе ЕС, второй по величине фракции. Согласно релизу о встрече, выданным пресс-службой Президента Украины, господин Северин говорил господину Януковичу: "мы надеемся, что Конституционный Суд подтвердит законность образования этой коалиции".

Западные наблюдатели и посетители должны понимать, что для многих украинских политиков главный политический вопрос все еще заключается не в том, что является законным, а в том, может ли это быть сделано и сойдет ли сделанное с рук.

Европейские партнеры Украины должны дать понять, что стабильное правительство - конечно, ценность, но что стабильность а-ля Путин [авторитарный премьер-министр России] является неприемлемой, если Украина хочет сохранить свою перспективу членства в ЕС.

EUobserver