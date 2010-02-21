В центре Москвы прошел митинг против коррупции

Митинг против коррупции прошел в центре Москвы, сообщает Би-Би-Си.

В митинге участвовали около 100 человек. Его участники жаловались, что не могут вернуть квартиры, за которые заплатили крупные суммы денег, что постоянно сталкиваются с незаконными действиями чиновников, а также на мошенничество на вторичном рынке жилья.

Митинг, длившийся около часа, прошел спокойно.