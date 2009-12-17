НАТО: зачем новый договор, если и старые хорошие

Генеральный секретарь НАТО Андрес Фог РАСМУССЕН не видит необходимости в новом договоре о европейской безопасности, который инициировал Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ.

Об этом он сказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«В договоре о безопасности, который был представлен Президентом МЕДВЕДЕВЫМ, речь идет о юридических рамках сотрудничества в области безопасности в Европе. Я сказал Президенту (РФ), что мы готовы к его обсуждению, но в принципе, я не думаю, что нам нужно иметь новые юридические рамки, поскольку у нас уже есть солидные документы, которые представляют хорошие рамки для нашего сотрудничества и для общеевропейской безопасности», - сказал А. Фог РАСМУССЕН.

В то же время, он считает, что российская сторона будет продолжать представлять свои предложения по новому договору о европейской безопасности на соответствующих форумах.

«Я так же сказал (Д.МЕДВЕДЕВУ): мы готовы обсуждать данные идеи. Я думаю, что ключевым форумом для обсуждения договора, предложенного Президентом РФ МЕДВЕДЕВЫМ, будет ОБСЕ. Это организация, которая включает 56 стран в евроатлантическом регионе», - сказал А. Фог РАСМУССЕН.

Как сообщал УНИАН, в конце ноября Президент России Дмитрий Медведев направил в НАТО ряд предложений, касающихся заключения нового договора о европейской безопасности.