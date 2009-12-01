НАТО: Москва обратилась не по адресу

Президент России Дмитрий Медведев направил в НАТО ряд предложений, касающихся заключения нового договора о европейской безопасности. Ознакомившись с этой инициативой, руководство Североатлантического альянса пришло к выводу, что более детальное изучение российского проекта является скорее прерогативой ОБСЕ, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на агентство dpa.

Представитель НАТО выразил надежду на то, что обсуждение внесенного Россией проекта станет одной из основных тем заседания Совета глав МИД Организации по безопасности и сотрудничеству (ОБСЕ), которое откроется 1 декабря в Афинах. По его словам, ОБСЕ, в состав которой входят 56 государств, является "прямым партнером" для подобных инициатив. Дипломат не исключил также, что предложения России будут рассмотрены и на заседании Совета Россия - НАТО, которое состоится 4 декабря в Брюсселе.

Как сообщалось, вчера постоянный представитель России при НАТО передал генеральному секретарю НАТО Андерсу Фог Расмуссену проект Договора о европейской безопасности, предложенный российской стороной.