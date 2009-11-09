Пришел в себя американец, который расстрелял 13 человек на военной базе

Американский военный врач-психиатр Малик Надаль ХАСАН, который на минувшей неделе открыл стрельбу на территории военной базы в Техасе, убил 13 военнослужащих и 28 ранил, очнулся и начал говорить.

Об этом со ссылкой на главного врача военного госпиталя Сухопутных войск, где в тяжелом состоянии после полученных от группы захвата спецназа ранений находится М.ХАСАН, сообщает AFP.

В то же время, в госпитале отказались уточнить, допрашивали ли М.ХАСАНА представители правоохранительных органов и спецслужб, которые проводят расследование причин и обстоятельств трагического события.

По предварительным заключениям, военный врач действовал один. Но следователи не исключают и проверяют его возможные связи с радикальными исламистскими террористическими организациями.