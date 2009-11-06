Психиатр убил 12 и ранил 31 человека на военной базе в США

Главный подозреваемый в массовом расстреле на военной базе США жив, а не убит, как сообщалось ранее, передает CNN со ссылкой на представителей Министерства обороны США. В результате стрельбы, которую он поднял на военной базе Fort Hood, были убиты 12 человек, 31 ранен.

По сообщению высшего командования армии США, которое появилось сразу после завершения инцидента, главный подозреваемый был убит во время перестрелки. Однако теперь сообщается, что его состояние стабильное, и что он в больнице, пишет РосБизнесКонсалтинг.

Майор армии США Малик Надаль Хасан, по словам американских военных, имеет иорданское происхождение, согласно военным документам, он родился в штате Вирджиния (США).

Майор М.Н.Хасан должен был быть отправлен в Ирак для прохождения службы.

В преступлении он использовал два пистолета.

Майору Хасану около 40 лет; в Техас его перевели в июле этого года, а до этого в течение шести лет он служил психиатром в одном из армейских медицинских центров. Один из родственников майора Хасана рассказал журналистам, что тот жаловался ему на унижения со стороны коллег, передает Би-Би-Си.

База Форт-Худ располагается близ городка Килин в центре штата Техас. Здесь расквартированы около 40 тысяч военнослужащих: Форт-Худ - крупнейшая американская военная база в мире. Там есть школы, больница, даже универмаг. С гражданскими, которые работают на базе, днем там бывает до 80 тысяч человек.

Подразделения, которые размещаются здесь, отправляют в Ирак и Афганистан, и некоторые военнослужащие недавно вернулись оттуда: в Форт-Худе имеется центр послевоенной реабилитации.