Китайская армия взяла под контроль г.Урумчи

Глава организации Коммунистической партии Китая города Урумчи, где накануне прошли межэтнические столкновения, снят со своего поста, передает Associated Press. Причины такого решения не объясняются, однако известно, что отстранение Ли Чжи от должности было одним из требований протестующих жителей административного центра Синьцзян-Уйгурского автономного района.

Сегодня стало известно, что в г.Урумчи введены тысячи китайских войск, а также бронетехника, включая танки. Солдаты заняли ключевые перекрестки города и взяли под контроль все подходы к правительственным зданиям и отделениям Коммунистической партии Китая. Мусульманские кварталы Урумчи блокированы полицией, чтобы не допустить туда разгневанные толпы хань - основной этнической группы страны.

Накануне в результате межэтнических столкновений в городе погибли пять человек, 14 получили ранения. Тысячи людей вышли на улицы, требуя от властей обеспечить безопасность жителей города. Волнения возникли после серии нападений неизвестных со шприцами.

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