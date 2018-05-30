Война России и Грузии: что дальше

Восьмого августа исполняется ровно год, как русские войска вторглись на территорию независимой Грузии. В результате военного конфликта Россия признала части Грузии – Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами. Что сегодня происходит в Грузии? Возможен ли новый конфликт? Комментируют эксперты.

Всеволод Лоскутов, в.и.о. посла РФ в Украине:

МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБЩЕСТВО ДОЛЖНО ПРИЗНАТЬ НОВЫЕ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ НА КАВКАЗЕ

Конечно, 8 августа – это дата трагических событий в Южной Осетии. Виновником того, что произошло является грузинский режим Саакашвили. Сегодня обязательно нужно говорить о том, что произошло год назад, потому что были использованы негуманные виды вооружений, включая кассетные боеприпасы. В результате погибли сотни мирных жителей. Об этом тоже надо помнить.

Мы – российское руководство – эти действия грузинского руководства оцениваем, характеризуем как преступные действия.

Можно вспомнить, что РФ многие годы подчеркивала безальтернативность мирных переговоров урегулирования того конфликта, который был в этом регионе. И трагические события, которые произошли год тому, еще раз подчеркивают нашу правоту.

Еще один момент следует подчеркнуть, что агрессия Грузии по отношению к части своего же государства высветила и проблемы в системе европейской безопасности. Европейские миротворцы были задействованы в урегулировании конфликта, но существующая система оказалась не способной предотвратить широкомасштабные нападения на территорию, находящуюся в свете пристального внимания.

Мы подчеркиваем, что Россия оказалась первым государством, которая нашла в себе мужество осознать объективную реальность. Объективная реальность проявляется в существовании двух независимых государств – Южной Осетии и Абхазии.

За этот период нами немало сделано, чтобы восстановить мирную жизнь в Южной Осетии. Для этого подписано целый ряд документов с Осетией. Это, в первую очередь, политический договор. И уже оформляются средства для того, чтобы решать социальные проблемы этих существующих государств.

Международное общество должно продемонстрировать в этом вопросе ответственный подход и признать новые геополитические изменения, сложившиеся на Кавказе.

Главное, чтобы процесс осмысления того, что произошло в прошлом году, не был заложником идеологизированых или блоковых подходов.

Еще один важный вопрос. Во-первых, нас в Росси очень беспокоит процесс, который мы называем откровенно и прямо, - ремилитаризация Грузии. Потому что процесс вооружения снова происходит. Мы очень внимательно отслеживаем и государства, и фирмы, которые задействованы в этом процессе.

Хотел бы вам напомнить, что президентом России Дмитрием Медведевым был подписан указ о мерах запрещения поставок в Грузию военного назначения. Указ предусматривает, это надо иметь ввиду, возможность применения специальных экономических мер по отношению к иностранным государствам, организациям, гражданам в случае выявления фактов поставок ими в Грузию продукции военного назначения.

Если мы такие факты будем выявлять, мы будем делать выводы об ограничении или даже о прекращении военно-технического и военно-экономического сотрудничества с такими государствами.

Конечно, возникает принципиальный вопрос – почему не удалось восстановить миссии ООН и ОБСЕ. Российская дипломатия неизменно проявляла гибкость и конструктивный подход идя на взаимокомпромиссы как в Вене, так и Нью-Йорке. Не наша вина в том, что мисси пришлось свернуть. Вопреки распространяемым на Западе размышлениям, причина этого отнюдь не саботажество России, а упорное стремление наших партнеров ОБСЕ и Совета Безопасности закрепить в мандатах миссий нереалистичные, и потому неприемлемые политические конфронтации, относящиеся к несуществующей политерриториальной целостности Грузии.

Это принципиальный вопрос, в котором мы выступаем. В этом регионе сложились новые политические реалии.

Надеемся, что все, кто совершил преступления против осетинского народа, будут наказаны.

Григол Катамадзе, Посол Грузии в Украине:

ОНИ В ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ ФЕДЕРАЦИИ РОССИИ СКАЖУТ, ЧТО ХОТЯТ БЫТЬ НЕЗАВИСИМЫ

Война между Россией и Грузией началась не восьмого августа 2008 года, война началась после распада Советского Союза – в 92-93 годах. К сожалению, тогда это называли конфликтом между Грузией и Абхазией, то есть никто не хотел называть вещи своими именами.

Вчера на «5 канале» показали сюжет о господине Кокойты, де факто президенте Южной Осетии. Наконец-то он озвучил реальные планы, так называемой, независимой Осетии. Конечная цель – присоединение грузинских территорий к РФ, что вызовет нехорошую цепную реакцию не только в этом регионе, но и по всему миру.

Я бы тогда хотел послушать, что будут говорить российские власти республикам, которые входят в состав РФ. Думаю, они в один прекрасный день, а это самодостаточные народы, скажут, что хотят быть независимыми.

На протяжении года практически ничего не сделано. Не только не выполнены пункты соглашения, которое подписали Саркози и Медведев. Более того, на протяжении года на территории Грузии: Южной Осетии, Абхазии, на территории Ахалгори, которая никогда не была конфликтной территорией, строятся новые военные базы РФ. Восстанавливается база в Гудаутах, строится военно-морская база в Очамчире, а также в Цхинвале и Знауре.

Это при том, что весь цивилизованный мир признает территориальную целостность Грузии, куда входят и Абхазия, и Южная Осетия.

Категорически не соглашаюсь с мнением, что эти территории утрачены!

Ни в Абхазии, ни в Южной Осетии, их руководители не выражают общего мнения осетин, только части, потому что большая часть населения давно уже уехала из этих территорий. Напомню, что на территории Абхазии во времена Советского Союза проживало полмиллиона населения. Сегодня 350 тысяч из них изгнаны из собственных домов.

Тогда кто принимает решения присоединиться к другому государству? Те, кому раздали паспорта Российской Федерации?!

Несмотря на то, что в прошлом году была война между Россией и Грузией, вы не увидите ненависти к россиянам. Я вам гарантирую. Несмотря на то, что 20% территории Грузии оккупировано, вы не увидите, что грузинское телевидение сеет ненависть по отношению к русским.

А что делается в России? Социологические опросы показывают, что враг номер один для России – это Грузия. Они называют нас мусульманской страной.

Россия никогда не могла силой завоевать Грузию. И Россия никогда не сможет силой завоевать Грузию. Она может нанести ракетный удар по резиденции Президента Саакашвили, и это будет большое уважение к грузинскому народу. Россия может стереть с лица земли Грузию, но завоевать Грузию – невозможно.

Сегодня грузинский народ продолжает борьбу. Это борьба не Саакашвили, не отдельных политиков, а целого народа.

Любой сельский житель Грузии, который никогда не был в Брюсселе, скажет вам, что нам нужно быть в НАТО, чтобы раз и навсегда зацементировать свою безопасность.

Игорь Чубайс, доктор философских наук, директор Центра по изучению России:

ЕСЛИ ПОЛИТИКА КРЕМЛЯ БУДЕТ ПРОДОЛЖАТЬСЯ, ТО НЕ ТОЛЬКО ВСЕ ЕВРЕИ УЕДУТ ИЗ РОССИИ В ИЗРАИЛЬ, НО И УКРАИНЦЫ – В УКРАИНУ

Во многом этот конфликт был обусловлен внешними факторами… С моей точки зрения, наши власти пошли на признание независимости Абхазии и Южной Осетии вполне оправданно. Потому что если бы они этого не сделали, ситуация России ухудшилась бы. Но проблема в другом. Проблема в том, что американцы оторвали Косово и 60 государств его признали. А Южную Осетию не признал никто, даже Беларусь. То есть Россия сделала шаг и оказалась в полной политической изоляции.

Это говорит о том, что нынешний внешнеполитический курс тупиковый. Мы потеряли дружбу с Украиной, которая была абсолютно органичной, наши власти начали ссорится с Беларусью. То есть в целом курс Москвы тупиковый, наши власти находятся в изоляции.

Навсегда ли утрачены Абхазия и Южная Осетия для Грузии? Мне трудно представить ситуацию, когда Кремль признает эти территории частью Грузии. Думаю, этот процесс необратим.

Сейчас говорят о каких-то социологических опросах, и, мол, враг номер один – грузины… Когда у нас говорят о социологических опросах, об изучении общественного мнения, то допускаются большие ошибки. На самом деле это не изучение общественного мнения, это изучение эффективности пропаганды. Независимого общественного мнения у нас почти не существует, поскольку его формируют четыре первых телеканала. На них выступает очень узкое количество людей. Ни один человек с альтернативной точкой зрения там выступить не может.

Это точно так же, когда некоторые пишут, что русский народ стал народом сталинистов. Но русские, которые разбираются в истории ненавидят Сталина.

На самом деле не Грузия враг России, если, например, читать газету «Известия», то первый враг – Украина. В ней нет номера, где бы не было издевки в ее адрес. Ту информацию, которою они подают из Киева, нельзя читать не содрогаясь. Идет страшное напряжение.

Нельзя смешивать пропаганду с реальными живыми россиянами.

Особенность политики, которую проводит Кремль, заключается в том, что во всех неудачах, которые происходят в России, виновата либо Америка, либо Грузия, или Киев. И никогда не бывает виноват президент или председатель правительства. Что говорит не о реальной ситуации, а о пропагандистской машине.

Я опасаюсь, что если политика Кремля будет продолжатся, то через некоторое время не только все евреи уедут из России в Израиль, но эстонцы уедут в Эстонию, украинцы – в Украину.

Знаю экспертов, которые уверяют, что новый вооруженный конфликт в Грузии возможен. Думаю, это было бы полнейшим абсурдом теперь воевать с Грузии. Но в нашей армии царит дедовщина и это воспринимается как норма. Опасаюсь, что если так и будет продолжаться, то наши отношения с Грузией перерастут в противостояние Израиля и арабов.

Аркадий Мошес, руководитель программы «Россия–ЕС» Финского института международных отношений:

АБХАЗИЯ БЫЛА ДЛЯ ГРУЗИИ ПОТЕРЯНА И РАНЬШЕ

Очевидно, что ситуация в Грузии остается напряженной и по большему счету непредсказуемой.

Регион достаточно серьезно милитаризован, вокруг него разыгрываются какие-то информационные войны. Поэтому следующего конфликта исключать нельзя. Но перерастание в такую прошлогоднюю войну маловероятно. Потому что, с одной стороны, определенным сдерживающим образом на грузинскую сторону действует нынешняя позиция Администрации США. А Россия пока достигла своих тактических целей. Тем более у нее так много других конфликтных точек с Западом, что возвращаться к войне с Грузией ей вряд ли выгодно. Поэтому, думаю, что новой большой войны не будет.

Относительно Абхазии… Она была для Грузии потеряна и раньше. И именно по вине грузинского руководства и мирового сообщества. Теперь, думаю, назад эти территории в состав Грузии возвратить нереально.

Между Украиной и Россией такой конфликт никак не возможен. Европе было достаточно газового конфликта, если будет еще и военный, то тогда на России, как на энергопоставщике, точно все поставят крест. И Россия это понимает.

Георгий Хаиндрава, один из лидеров грузинской оппозиции, экс-министр Грузии по урегулированию конфликтов:

РОССИЙСКИЕ ВОЙСКА СТОЯТ ТАМ, ГДЕ И СТОЯЛИ

Абсолютно никакие проблемы не решены, оккупация продолжается. Российские войска стоят там, где и стояли. Продолжаются также и провокации, несколько дней тому назад были минометные обстрелы. Количество российских войск и военной техники постоянно увеличивается. Россия даже это не скрывает. Поэтому говорить о каком-то затишье не приходится.

Ситуация очень напряженная, к этому добавляется абсолютно авантюристское отношение к собственной стране Президента Саакашвили и его окружения.

Я не могу ничего хорошего про ситуацию в Грузии сказать.

Ни в коем случае территория Абхазии и Южной Осетии не потеряны для нас. При Сакашвили, думаю, возможность возвращения этих территорий минимальна, но в ближайшем будущем, когда пройдут свободные выборы, к власти придет новое более дипломатичное руководство.

Исходя из той логики, которой руководствуется Путин в России, вполне возможен новый конфликт.

Записала Оксана Климончук