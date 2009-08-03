Российские войска в Южной Осетии активизировались

С сегодняшнего дня контингент российской военной базы, расположенной на территории Южной Осетии, будет проводить "мероприятия по безопасности в связи с годовщиной грузинской агрессии", в том числе и учения на территории непризнанной республики.

Об этом сообщил президент Южной Осетии Эдуард Кокойты на совещании с членами правительства.

Он подчеркнул, что это профилактические мероприятия.

"Все прекрасно слышали и заявления Минобороны РФ, и настрой России по этому поводу очень жесткий", - передает заявление Э.Кокойты министерство печати и массовых коммуникаций.

Напомним, что в прошлую субботу официальные лица России и Грузии обменялись обвинениями в подготовке провокаций.