Российские войска в Южной Осетии активизировались
22:38, 03 августа 2009Мир
2475
Приближется годовщина войны
|Эдуард КОКОЙТЫ
Об этом сообщил президент Южной Осетии Эдуард Кокойты на совещании с членами правительства.
Он подчеркнул, что это профилактические мероприятия.
"Все прекрасно слышали и заявления Минобороны РФ, и настрой России по этому поводу очень жесткий", - передает заявление Э.Кокойты министерство печати и массовых коммуникаций.
Напомним, что в прошлую субботу официальные лица России и Грузии обменялись обвинениями в подготовке провокаций.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter