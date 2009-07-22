За расследованием дела Гонгадзе следят журналисты во всем мире

Украинский журналист Георгий Гонгадзе стал одним из символов свободы прессы, поэтому за ходом расследования дела о его убийстве следят журналисты во всем мире.

Об этом в интервью «Немецкой волне» заявил генеральный секретарь международной организации «Репортеры без границ» Жан-Франсуа ЖЮЛЬЯР.

Он отметил, что «Репортеры без границ» приветствуют арест бывшего начальника Главного управления уголовного розыска департамента внешнего наблюдения МВД Украины Алексея ПУКАЧА, которого обвиняют в причастности к убийству Г.Гонгадзе.

«Это хорошая новость. Мы надеемся, что это задержание поможет узнать правду о заказчиках убийства», - сказал Ж.-Ф.ЖЮЛЬЯР.

По его словам, Европейский Союз, политики и журналисты во многих странах хотят знать правду. Ж.-Ф.ЖЮЛЬЯР пообещал, что члены организации и в дальнейшем будут прилагать все усилия, чтобы узнать, кто заказал убийство Г.Гонгадзе.