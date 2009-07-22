Луна сегодня закрыла Солнце на 100%

Полное солнечное затмение можно было наблюдать в среду на южных островах Японии в Тихом океане, передает корреспондент РИА Новости.

Полное солнечное затмение должно было наблюдаться на юге страны - на островах архипелага Токара. Однако на большинстве островов, так же как и на большей части территории страны, солнца не было видно из-за сильной облачности. В течение 6 минут 25 секунд туристы, съехавшиеся со всей страны на остров Акусэкидзима, где затмение было самым длительным в этом столетии для населенной местности, смогли наблюдать наступившую во время затмения почти полную темноту. На Акусэкидзиму приехали 216 туристов, это почти в 3 раза больше населения острова. В других частях страны можно было наблюдать частичное солнечное затмение. Однако на всем побережье Тихого океана, включая Токио, где солнце было закрыто Луной на 75%, самого явления корреспонденту РИА Новости увидеть не удалось из-за облачности. Жителем юга страны - префектуры Окинава, Фукуока - повезло больше, благодаря хорошей погоде в Фукуоке можно было увидеть, как солнце скрылось за луной на 90%.

Самыми предусмотрительными оказались 500 туристов, купивших тур на корабль, единственной целью которого было курсировать в Тихом океане за 1100 километров к югу от Токио в поисках безоблачного неба. Благодаря установленным на корабле камерам прямого эфира телекомпании NHK, полное солнечное затмение сняли во всех его фазах - от так называемой короны, когда диск луны окружен сиянием солнца, до "кольца с бриллиантом", когда солнце выпускает из-за луны первый сверкающий луч. Последний раз полное солнечное затмение в Японии наблюдалось в 1963 году. Следующее солнечное затмение на территории Японии можно будет увидеть через 26 лет.