Пираты попытались захватить нефтяной танкер

Военно-морские силы Йемена отбили нападение сомалийских пиратов на йеменский нефтяной танкер в Аденском заливе, сообщает во вторник со ссылкой на заявление представителя министерства безопасности агентство Франс Пресс.

"Сомалийские пираты на 14 лодках пытались атаковать нефтяной танкер Yemen Oil 7, плывший из Адена в порт "Ходейда" в Красном море", - заявил представитель министерства безопасности в интервью газете 26sep.net.

По его словам, военно-морские силы незамедлительно отреагировали на угрозу, обстреляв пиратов и вынудив их уплыть.

В ходе инцидента никто не пострадал, танкер благополучно продолжил свой путь в порт "Ходейда" на север Йемена, отметил представитель министерства безопасности.

В начале месяца Йемен, Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, Катар, Оман, Египет, Иордания, Судан и Джибути на встрече в Джидде договорились создать единую военно-морскую группировку для защиты от сомалийских пиратов морских торговых путей в Аденском заливе, Красном море и западной части Индийского океана.

С начала 2009 года сомалийские пираты совершили нападения на 126 судов, 44 попытки захвата увенчались успехом. В прошлом году морские разбойники захватили 49 судов.

По данным экспертов, сомалийские пираты в поисках добычи все чаще уходят из Аденского залива в Индийский океан, в Баб-эль-Мандебский пролив, соединяющий Красное море с Аденским заливом, а также в Аравийское море.

РИА "Новости"