Командиром погибшего в Афганистане экипажа был житель Крыма

Командиром экипажа разбившегося 14 июля в Афганистане вертолета Ми-26 был житель Крыма Сергей Полященко.

Об этом корреспонденту УНИАН по телефону сообщил представитель Крымского государственного авиапредприятия «Универсал-Авиа».

«Он был командиром», – сказал собеседник агентства, добавив, что до 2005 года С.Полященко работал на предприятии «Универсал-Авиа».

По данным СМИ, среди разбившихся летчиков был еще один крымчанин – штурман Сергей Приходько. «Он из Крыма, но я его не знаю», – отметил представитель «Универсал-Авиа».

Остальные четверо членов экипажа проживали во Львовской области, сообщают ряд СМИ.

Как сообщал УНИАН, в результате катастрофы вертолета Ми-26 14 июля в южной афганской провинции Гильменд погибли шесть членов экипажа, все – граждане Украины.

Военное командование Международных сил содействия безопасности в Афганистане подтвердило, что вертолет принадлежал авиакомпании Air Pecotox (Молдова) и на контрактной основе использовался в рамках гуманитарной миссии под эгидой МССБ в ИРА.