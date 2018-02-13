Лидер немецких социал-демократов Шульц объявил о своей отставке

Руководство партии номинировало на должность председателя СДПГ 47-летнюю лидера фракции социал-демократов в Бундестаге Андреа Налес.

Лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц объявил сегодня, 13 февраля, о своей отставке.

Как сообщает Deutsche Welle, он возглавлял СДПГ около года.

Руководство партии номинировало на должность руководителя СДПГ 47-летнюю лидера фракции социал-демократов в Бундестаге Андреа Налес.

Голосование состоится 22 апреля на партийном съезде в Висбадене. В случае утверждения на съезде ее кандидатуры, Налес станет первой женщиной, которая возглавит СДПГ за почти 155-летнюю историю этой политсилы. А до того момента исполнять обязанности председателя партии должен Олаф Шольц.

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Как известно, после завершения коалиционных переговоров Шульц выразил желание возглавить министерство иностранных дел в будущем правительстве Германии и уйти с поста председателя партии. Своей преемницей во главе СДПГ он тогда предложил Налес. Впрочем, такой шаг вызвал резкую критику со стороны многих однопартийцев, в том числе нынешнего министра иностранных дел ФРГ Зигмара Габриэля, который не скрывал желания остаться во главе министерства.

Впоследствии, 9 февраля, Шульц заявил, что не будет претендовать на то, чтобы возглавить министерство иностранных дел.

Следует отметить, что после объявления результатов выборов в Бундестаг Шульц выступал за переход СДПГ в оппозицию и исключал возможность того, что может стать министром в правительстве Ангелы Меркель.

Переговоры о перспективах создания «большой коалиции» в составе ХДС/ХСС и социал-демократов успешно завершились 7 февраля. Впрочем, коалиционное соглашение еще должны поддержать члены СДПГ.