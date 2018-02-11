Египет проводит антитеррористическую операцию на Синае: в ход пошли "Мистрали"

Египетские военные нанесли удары по 66 объектам террористов, уничтожив автомобили, снайперские винтовки и другие объекты боевиков.

Вертолетоносцы "Мистраль", которые Египет приобрел у Франции, участвуют в масштабной антитеррористической операции на севере и в центральной части Синайского полуострова.

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Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление главного командования ВС Египта.

"В данное время ликвидированы 16 террористов, арестованы четверо участников незаконных бандформирований, а более 30 подозреваемых задержаны. Военные нанесли удары по 66 объектам террористов, уничтожив автомобили, снайперские винтовки и другие объекты боевиков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что военно-морские силы Египта выполняют свои запланированные задачи и высаживают специальные военно-морские подразделения с вертолетоносца "Мистраль" для проведения операций по зачистке побережья в районе эль-Ариша (Средиземное море).

Антитеррористическая операция "Синай-2018" при поддержке Министерства внутренних дел Египта началась утром 9 февраля. Она проходит на Синайском полуострове, в дельте Нила и пустынных районах на западе Египта. Военные призвали население к сотрудничеству и просят сообщать о тех, кто может быть причастен к терроризму.