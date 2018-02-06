Евровидение-2018: прошлогодние участники О.Torvald выступят на украинском отборе

Музыканты исполнят песню "Ліхтарі" из своего нового альбома "Бісайди", которую называют посвящением всем поклонникам группы в Украине и за ее пределами.

В субботу, 10 февраля, состоится первый полуфинал Национального отбора на "Евровидение-2018", участие в котором возьмет украинская рок-группа О.Torvald.

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Музыканты исполнят песню "Ліхтарі" из своего нового альбома "Бісайди", которую называют посвящением всем поклонникам группы в Украине и за ее пределами.

"Мне нравится, что в этом году, как и в прошлых двух, среди участников отбора достаточно много молодых интересных музыкантов. Их музыка прозвучит в прямом эфире на всю страну и обязательно найдет новых слушателей. Но самое важное, чтобы они понимали, для чего им этот конкурс, что они могут привнести в него и что он им может дать в плане творческого развития. Что же до нас, то 14 февраля мы презентуем видео на трек "Ліхтарі", после чего О.Torvald отправятся с концертами в Польшу, Германию, Чехию и Австрию", - отметил фронтмен группы Женя Галич.

В первом полуфинале за право представлять Украину на международном песенном конкурсе поборются: СONSTANTINE, Сергей Бабкин, LAUD, группа KAZKA, The ВЙО, KOZAK SYSTEM, VILNA, PUR:PUR и The Erised.