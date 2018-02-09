Сенат США с опозданием одобрил федеральный бюджет

09:27, 09 февраля 2018
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает Reuters.

Уточняется, что решение сената стало запоздалым, поскольку федеральные ведомства США уже сообщили о прекращении работы из-за отсутствия финансирования.

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Закрытие федеральных ведомств уже стало вторым в этом году.

Ранее сообщалось, что федеральные ведомства США вновь закрылись из-за отсутствия бюджета.

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Теги: #шатдаун в США#сенат бюджет