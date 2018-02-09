Сенат США с опозданием одобрил федеральный бюджет

Решение сената стало запоздалым, поскольку федеральные ведомства США уже сообщили о прекращении работы из-за отсутствия финансирования.

Сенат США одобрил федеральный бюджет, включая краткосрочный законопроект о госфинансировании. Об этом сообщает Reuters. Уточняется, что решение сената стало запоздалым, поскольку федеральные ведомства США уже сообщили о прекращении работы из-за отсутствия финансирования. Читайте такжеАмериканские биржи обвалились второй раз за неделю Закрытие федеральных ведомств уже стало вторым в этом году. Ранее сообщалось, что федеральные ведомства США вновь закрылись из-за отсутствия бюджета.

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