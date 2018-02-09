Сенат США с опозданием одобрил федеральный бюджет
09:27, 09 февраля 2018Мир
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Решение сената стало запоздалым, поскольку федеральные ведомства США уже сообщили о прекращении работы из-за отсутствия финансирования.
Иллюстрация / REUTERS
Сенат США одобрил федеральный бюджет, включая краткосрочный законопроект о госфинансировании.
Об этом сообщает Reuters.
Уточняется, что решение сената стало запоздалым, поскольку федеральные ведомства США уже сообщили о прекращении работы из-за отсутствия финансирования.
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Закрытие федеральных ведомств уже стало вторым в этом году.
Ранее сообщалось, что федеральные ведомства США вновь закрылись из-за отсутствия бюджета.
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