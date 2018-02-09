В США одну из главных активисток движения против домогательств обвинили в домогательствах

Мужчина заявил, что Гарсиа гладила его по спине и пыталась потрогать за ягодицы во время парламентской игры в софтбол.

Депутата нижней палаты парламента штата Калифорния Кристину Гарсиа обвинили в непристойном поведении в отношении мужчины. Она является одним из лидеров движения #MeToo, выступающего против сексуальных домогательств.

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Как сообщает агентство АР, Дэниэль Фиерро, работавший в аппарате другого депутата, заявил, что Гарсиа в 2014 году гладила его по спине и пыталась потрогать за ягодицы во время парламентской игры в софтбол. Фиерро сообщил об этом своему бывшему начальнику. В настоящий момент в отношении Гарсиа ведется расследование.

Как сообщал УНИАН, ранее в США ведущая обвинила в домогательствах сенатора, который выступает в защиту прав женщин.