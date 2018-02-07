Вокруг "Искандеров" под Калининградом сложилась смешная ситуация — политолог

Из-за российской политики факт простого перевооружения приобрел политический смысл, отметил эксперт.

Россия изначально придала политический смысл развертыванию ракетных комплексов "Искандер" в Калининградской области, что сделало ситуацию с их размещением смешной, считает российский журналист и политолог Александр Гольц.

Читайте такжеСША модернизируют ядерное оружие, чтобы противостоять России – СМИВ комментарии «Главреду» эксперт указал, что на сегодняшний день "Искандерами" были перевооружены все российские сухопутные бригады, кроме двух: одна из них находится недалеко от Украины, а вторая — в Калининграде.

"… в российской армии, в сухопутных войсках существуют ракетные бригады, которые до определенного момента были вооружены советскими тактическими ракетными комплексами "Точка-У", которые уже устарели, потому началось перевооружение, и "Точки-У" заменили на "Искандеры", — отметил политолог.

По словам политолога, "казалось бы, разумно было бы размещать эти современные комплексы там, где существует конфронтация, а она, очевидным образом, существует между Россией и НАТО".

"Но Россия изначально придала политический смысл развертыванию "Искандеров", поэтому сложилась смешная ситуация... Собственно говоря, из-за российской политики факт простого перевооружения приобрел политический смысл", — заключил Гольц.

Напомним, 5 февраля Россия разместила в Калининградской области оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) "Искандер", которые могут нести ядерный заряд, и намерена оставить их там на постоянной основе.