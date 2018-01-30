Переговоры о коалиции в Германии: блок Меркель и СДПГ достигли прорыва

Участники коалиционных переговоров смогли согласовать вопрос воссоединения семей беженцев. Этот вопрос был серьезной преградой на пути к созданию большой коалиции в Германии.

Участники переговоров о создании правительственной коалиции ФРГ достигли компромисса в вопросах миграционной политики.

Как пишет DW, во вторник, 30 января, представители партий Христианско-демократический союз (ХДС), Христианско-социальный союз (ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) договорились, по вопросу воссоединения семей беженцев, которые уже прибыли в Германию и получили здесь статус искателя убежища.

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По данным информагентств, приостановка процесса воссоединения семей беженцев отдельных категорий продлится до 31 июля этого года. Речь идет о тех, кто получил ограниченный статус искателя убежища. Следовательно, ежемесячно будет разрешаться прибытие в Германию до 1000 членов семей беженцев этой категории. Ожидается, что соответствующий согласованный законопроект должны принять уже 1 февраля этого года.

Ранее именно урегулирование этого вопроса миграционной политики считали одним из крупнейших препятствий на пути к формированию новой правительственной коалиции между ХДС/ХСС и социал-демократами.

Напомним, переговоры между тремя политическими силами с целью формирования нового правительства было начато 26 января. Участники планируют завершить переговоры в течение двух недель формированием стабильного правительства.