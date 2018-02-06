Северная Корея получила технологии для своих ракет через посольство в Берлине – DW

По данным немецких спецслужб, речь идет о технологиях и оборудовании двойного назначения, которые могут использоваться в военных целях.

Северная Корея получила оборудование и технологии для производства собственных баллистических ракет с помощью своего посольства в Берлине.

Как сообщает Deutsche Welle, такое заявление сделал глава Федеральной службы защиты конституции Германии (германской службы внутренней разведки – ред.) Ханс-Георг Маасен.

Читайте такжеСМИ: администрация Трампа недооценила развитие ядерной программы КНДРМаасен не уточнил, о каких именно технологиях и оборудовании идет речь, однако отметил, что речь идет о средствах двойного назначения – могут использоваться как для гражданских, так и для военных целей.

Он также отметил, что необходимые для северокорейской ракетной программы компоненты были закуплены также и через другие рынки, или через теневые компании.

Ранее сообщалось, что Северная Корея в течение 2017 года заработала почти $200 млн благодаря экспорту в обход ограничительных мер.

Совет Безопасности ООН неоднократно усиливал ограничительные меры против КНДР за развитие ядерной программы и ракетных испытаний.