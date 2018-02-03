КНДР обошла санкции и продала на $200 миллионов своей запрещенной продукции - Reuters

C 2012 по 2017 год КНДР направила более чем 40 грузов в Сирию и совершила 39 поставок угля в порты России, Китая, Малайзии, Южной Кореи и Вьетнама.

Северная Корея за 2017 год заработала около $200 млн благодаря экспорту в обход ограничительных мер.

Об этом агентство Reuters сообщило 2 февраля со ссылкой на доклад комитета по санкциям Совета Безопасности ООН.

Отмечается, что с 2012 по 2017 год сирийскому правительственному Центру научных исследований и разработок КНДР направила более чем 40 грузов. Две поставки якобы включала плитку, не подверженную воздействию кислоты, – ее могли использовать для создания химического предприятия.

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В Мьянму Северная Корея поставляла баллистические ракеты "земля-воздух", говорится в публикации.

В 2017 году КНДР также совершила 39 поставок угля в порты России, Китая, Малайзии, Южной Кореи и Вьетнама. Утверждается, что для этого Северная Корея разработала ряд схем по перегрузке энергоносителя и фальсифицировала торговую документацию.

Совет Безопасности ООН неоднократно ужесточал ограничительные меры против КНДР из-за развития ядерной программы и ракетных испытаний.