Папа Римский объявил 23 февраля днем молитвы и поста за мир

Также понтифик призвал нехристиан присоединиться к этой инициативе.

Папа Римский Франциск объявил 23 февраля днем молитвы и поста за мир.

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Как сообщает Радио Ватикана, об этом понтифик заявил в обращении к верующим.

«Перед лицом трагического затягивания конфликтов в разных частях мира приглашаю всех верующих провести 23 февраля, в пятницу первой недели Великого поста, специальный День молитвы и поста за мир», - сказал Папа Франциск.

Он призвал посвятить этот день, в частности, жителям Демократической Республики Конго и Южного Судана.

Также Папа Римский пригласил некатоликов и нехристиан присоединиться к этой инициативе подходящими для себя способами.

«Обращаюсь с искренним призывом, чтобы также и мы прислушались к этому крику и спрашивали себя в совести перед Богом:" Что я могу сделать в пользу мира?». Несомненно, можем молиться, но не только это: каждый может конкретно сказать "нет" насилию, насколько это зависит от него или от нее. Потому что победы, одержанные путем насилия, - это фальшивые победы, в то время, как труд во имя мира приносит пользу всем!»- подчеркнул он.