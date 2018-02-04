В Молдове 10 сел подписали декларацию об "объединение с Румынией"

Инициаторы проекта планируют, что в 2018-м, в год столетия объединения Румынии, аналогичное решение примут в ста населенных пунктах.

В Молдове мэр села Сесень Каларашського района и местные советники приняли символическую декларацию об объединении с Румынией.

Об этом сообщает Newsmaker со ссылкой на agora.md.

"На основании международного права и ранее подписанных конвенций требуем возвращения румынских территорий, незаконно присоединенных бывшим СССР в результате пакта Риббентропа-Молотова от имени двух преступников, Сталина и Гитлера", - говорится в декларации, адресованной президенту и парламенту Румынии.

Кампанию принятия символических заявлений об объединении с Румынией организовала уиіонистская гражданская платформа Acţiunea 2012.

Инициаторы проекта планируют, что в 2018-м, в год столетия объединения Румынии, аналогичное решение примут в ста населенных пунктах.

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Ранее декларацию подписали местные советники сел Паркова Единецкого района, Фештеліца Штефан-Водського района, Готешть Кантемирского района, Оплач Каушанського района, Улму, Бардар, Новые Русешти, Пугой и Весієнь Яловенського района.

Ранее президент Молдовы Игорь Додон распорядился созвать Высший совет безопасности, чтобы обсудить принятую в пяти молдавских селах декларацию об объединении с Румынией и поджог флага Молдовы на площади великого национального собрания в Кишиневе.

Он также заявил, что идея объединения Молдовы и Румынии может привести к гражданской войне.

Следует отметить, что по результатам опроса, проведенного летом прошлого года, 70% граждан Молдовы исключают объединения с Румынией.