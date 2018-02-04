На Кипре проходит второй тур президентских выборов

Президент Кипра избирается на пять лет прямым тайным голосованием.

На Кипре сегодня проходит второй тур президентских выборов.

Об этом сообщает Reuters. Ожидается, что результаты волеизъявления будут известны уже сегодня вечером.

По результатам голосования в первом туре действующий глава государства Никос Анастасиадис набрал 35,51% голосов. Его соперником во втором туре стал кандидат от коммунистической партии АКЭЛ Ставрос Малас, он в первом туре набрал 30,24% голосов избирателей.

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Основной темой избирательной кампании было объединение острова и решение экономических проблем, пришедших вслед за финансовым кризисом.

Ранее сообщалось, что президент Кипра избирается на пять лет прямым тайным голосованием.

Нынешние выборы проходят через шесть месяцев после провала переговоров по воссоединению Кипра. Остров остается разделенным, северную его часть контролирует самопровозглашенная Турецкая Республика Северного Кипра, которую признает только Анкара. На юге - Республика Кипр, которая с 2004 года является членом Европейского Союза.