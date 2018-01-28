На Кипре на выборах лидирует действующий президент - СМИ

В то же время, президент не смог набрать более 50% голосов избирателей, поэтому окончательного победителя изберут уже во втором туре, который запланирован на 4 февраля.

На выборах на Кипре в голосовании за нового главу государства лидирует действующий президент республики Никос Анастасиадис. Как сообщает Deutsche Welle, об этом свидетельствуют результаты экзит-полов.

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В то же время, президент не смог набрать более 50% голосов избирателей, поэтому окончательного победителя изберут уже во втором туре, который запланирован на 4 февраля.

Согласно информации, экзит-полы, проведенные по заказу общественного вещателя CyBC, свидетельствуют, что Анастасиадис получил от 38 до 42% голосов. Один из его соперников - кандидат от коммунистической "Прогрессивной партии трудового народа Кипра" Ставрос Малас имеет поддержку 27-31% избирателей, а другой - сын экс-президента Тассоса Пападопулоса - Никос Пападопулос - 21,5-24,5%.

Президент Кипра избирается на пять лет прямым тайным голосованием.

Подчеркивается, что нынешние выборы проходят через шесть месяцев после провала переговоров по воссоединению Кипра. Остров остается разделенным, северную его часть контролирует самопровозглашенная Турецкая Республика Северного Кипра, которую признает только Анкара. На юге - Республика Кипр, которая с 2004 года является членом Европейского Союза.