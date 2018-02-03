Россия нанесла ответный удар после крушения Су-25 в Сирии (видео)

23:10, 03 февраля 2018
Мир
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@QalaatAlMudiq

Об этом сообщили в российском оборонном ведомстве, пишет "ТАСС".

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Как сообщают в российском Минобороны, удар был нанесен по району, откуда был выпущен снаряд из переносного зенитно-ракетного комплекса. Для этого использовалось высокоточное оружие. Погибшие являются бойцами "Джебхат ан-Нусры".

"По району, подконтрольному террористической группировке "Джебхат ан-Нусра" в провинции Идлиб, откуда был произведен пуск ракеты ПЗРК по российскому самолету Су-25, нанесен групповой удар высокоточным оружием", - сказали в российском ведомстве.

"По данным радиоперехватов, в результате удара уничтожено более 30 боевиков "Джебхат ан-Нусры", - говорится в сообщении.

В то же время группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team сообщает о нанесении ударов кассетными бомбами вместо высокоточного оружия в районе населенного пункта Масеран, рядом с которым был сбит российский Су-25. 

Как сообщал УНИАН, сегодня сирийские повстанцы сбили штурмовик Су-25 российских ВКС над северо-западной сирийской провинцией Идлиб. Пилот погиб. Минобороны РФ подтвердило эту информацию.

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