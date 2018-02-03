Россия нанесла ответный удар после крушения Су-25 в Сирии (видео)

В Минобороны РФ заявили об уничтожении 30 боевиков "Джебхат ан-Нусры".

Минобороны России заявило об уничтожении группы повстанцев, которые якобы причастны к уничтожению Су-25 в Сирии, что привело к гибели пилота.

Об этом сообщили в российском оборонном ведомстве, пишет "ТАСС".

Читайте такжеПогибший в Сирии пилот Су-25 оказался предавшим Украину военным из Крыма - СМИ

Как сообщают в российском Минобороны, удар был нанесен по району, откуда был выпущен снаряд из переносного зенитно-ракетного комплекса. Для этого использовалось высокоточное оружие. Погибшие являются бойцами "Джебхат ан-Нусры".

"По району, подконтрольному террористической группировке "Джебхат ан-Нусра" в провинции Идлиб, откуда был произведен пуск ракеты ПЗРК по российскому самолету Су-25, нанесен групповой удар высокоточным оружием", - сказали в российском ведомстве.

"По данным радиоперехватов, в результате удара уничтожено более 30 боевиков "Джебхат ан-Нусры", - говорится в сообщении.

В то же время группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team сообщает о нанесении ударов кассетными бомбами вместо высокоточного оружия в районе населенного пункта Масеран, рядом с которым был сбит российский Су-25.

Сообщается о нанесении ударов кассетными бомбами в районе населенного пункта Масеран, рядом с которым был сбит российский Су-25. Ранее Минобороны России отчиталось об ударе «высокоточным оружием» и показало видео попадания крылатых ракет. https://t.co/VYEaZbaD4gpic.twitter.com/ijUOfHbf2H — CIT (@CITeam_ru) February 3, 2018

Как сообщал УНИАН, сегодня сирийские повстанцы сбили штурмовик Су-25 российских ВКС над северо-западной сирийской провинцией Идлиб. Пилот погиб. Минобороны РФ подтвердило эту информацию.