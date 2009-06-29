Генсек ООН требует вернуть президента Гондураса

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун глубоко обеспокоен последними событиями в Гондурасе и осуждает арест конституционного президента страны, сообщает в понедельник Reuters со ссылкой на заявление официального представителя генсека.

"Он (Пан Ги Мун) выражает решительную поддержку демократическим институтам страны и осуждает сегодняшний арест конституционного президента республики... Он настаивает на восстановлении демократически избранного руководства страны и уважения прав человека, в том числе право на безопасность президента Селайи, членов его семьи и членов его правительства", - отмечается в заявлении.

Пан Ги Мун призвал "всех жителей Гондураса мирно разрешать возникающие противоречия". Он также поприветствовал дипломатические усилия членов Организации американских государств по разрешению ситуации в Гондурасе.

"ООН готов оказать любую помощь в преодолении кризиса", - говорится в заявлении.

Парламент Гондураса на чрезвычайном заседании в воскресенье принял решение об отставке президентастраны Мануэля Селайи. Ранее военные подняли мятеж и насильно вывезли президента в Коста-Рику.