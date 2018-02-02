Spice Girls воссоединились: обнародован сумасшедший гонорар певиц

Отмечается, что Spice Girls планируют участвовать в различные телевизионные проекты в Японии, запустить рекламные кампании и записать альбом из главных хитов группы.

Участницы известной британской поп-группы Spice Girls после длительных переговоров решили воссоединиться.

Об этом сообщает издание The Sun со ссылкой на источник.

Ранее одна из участниц Виктория Бекхэм неоднократно срывали планы коллектива выступить снова, но теперь согласилась. Каждая участница получит 10 миллионов фунтов стерлингов (14,2 миллиона долларов).

Источник, близкий к группе, сообщил СМИ: "Никто не думал, что это случится снова".

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Отмечается, что Spice Girls планируют участвовать в различные телевизионные проекты в Японии, запустить рекламные кампании и записать альбом из главных хитов группы.

При этом, по словам источника, Бекхэм согласилась подписать контракт только ради денег, которыми поможет своему бизнесу.

О воссоединении певиц СМИ писали еще в ноябре 2017 года.