Чак Норрис объявил войну двум крупным телекомпаниям

Чак Норрис обратился в суд, требуя у компаний CBS и Sony Pictures Television выплатить ему 30 миллионов долларов.

Актер Чак Норрис подал в суд на CBS и Sony Pictures Television. Он обвинил компании в нарушении контракта, согласно которому они должны были выплачивать Норрису процент за каждый показ сериала "Уокер, техасский рейнджер" ("Walker, Texas Ranger").

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Как отмечает Deadline, актеру полагается 23% прибыли от любого использования "Уокера". В иске он потребовал выплатить ему 30 миллионов долларов.

Иск от имени Норриса подан его компанией Top Kick Productions в Высший суд Лос-Анджелеса. Сериал выходил на CBS с 1993 по 2001 год. Было отснято восемь сезонов. Сериал показывали более чем в 100 странах.

Как сообщал УНИАН, ранее Чака Норриса обыграла бабушка в бросание бутылки.