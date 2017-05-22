Чака Норриса обыграла бабушка в бросание бутылки (видео)
14:42, 22 мая 2017Курьёзы
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Соревнования снял и разместил в Интернете внук победительницы.
Чак Норрис проиграл американской бабушке / скриншот
Американский актер, известный не только своими ролями, но и Интернет-шутками о его непобедимости, проиграл бабушке в соревновании по фигурному опрокидыванию бутылки.
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Норрис не смог подбросить свою бутылку так, чтобы и обернулась в воздухе и стала на стол, а пожилая женщина с задачей успешно справилась.
Соревнования снял и разместил в Интернете внук победительницы - бывший футболист, а ныне известный блоггер Росс Смит.
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