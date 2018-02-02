Появилось видео, как российский Су-25 обстреливают сирийские повстанцы

Инцидент произошел в восточной части сирийской провинции Идлиб 1 февраля.

Российский истребитель Су-25 во время выполнения миссии над восточной частью сирийской провинции Идлиб едва уклонился от зенитного огня повстанцев из группировки «Джейш аль-Наср».

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Соответствующее видео с маневром опубликовало оппозиционное издание Edlib Media Center, передает Al-Masdar News.

Сообщается, что инцидент случился накануне, 1 февраля. На опубликованных кадрах можно увидеть, как повстанцы ведут огонь по истребителю, но пилот уводит самолет из-под огня и покидает опасный район.

Как отмечает издание, истребитель Су-25 предназначен для поддержки в ближнем бою и часто оказывается под обстрелами повстанцев и боевиков ИГИЛ.