Легенда комиксов: экс-президент Marvel попал в больницу

12:50, 02 февраля 2018
Мир
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Стэн Ли / REUTERS

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У легенды комиксов случился приступ аритмии, сообщает TNZ со ссылкой на приближенных к Ли источников. Пресс-секретарь Стэна сказал, что сейчас он "чувствует себя хорошо, он останется там (в больнице - УНИАН) в течение нескольких дней для некоторых проверок в качестве меры предосторожности".

95-летний создатель комиксов отменил в прошлом году два крупных выступления из-за болезни, хотя он никогда не раскрывал подробности своей борьбы за здоровье.

Как сообщал УНИАН, студия Marvel выбрала сценариста фильма, главной героиней которого станет Черная вдова в исполнении Скарлетт Йоханссон.

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Теги: #Стэн Ли#екс-директор Marvel#Стэн Ли в больнице