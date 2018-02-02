Легенда комиксов: экс-президент Marvel попал в больницу

Мужчина перенес приступ аритмии.

Известного создателя комиксов, экс-директора компании Marvel, Стэна Ли экстренно госпитализировали в больницу.

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У легенды комиксов случился приступ аритмии, сообщает TNZ со ссылкой на приближенных к Ли источников. Пресс-секретарь Стэна сказал, что сейчас он "чувствует себя хорошо, он останется там (в больнице - УНИАН) в течение нескольких дней для некоторых проверок в качестве меры предосторожности".

95-летний создатель комиксов отменил в прошлом году два крупных выступления из-за болезни, хотя он никогда не раскрывал подробности своей борьбы за здоровье.

Как сообщал УНИАН, студия Marvel выбрала сценариста фильма, главной героиней которого станет Черная вдова в исполнении Скарлетт Йоханссон.