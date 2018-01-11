Студия Marvel нашла сценариста для фильма о Черной вдове со Скарлет Йоханссон

Студия Marvel выбрала сценариста фильма, главной героиней которого выступит Черная вдова в исполнении Скарлетт Йоханссон. Как сообщает Variety со ссылкой на собственные источники, сценарий сольного фильма напишет Жаклин Шеффер.

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Отмечается, что производство фильма все еще находится на ранней стадии разработки, но выбор сценариста свидетельствует о том, что студия серьезно намерена заняться его созданием. По данным Variety, представители Marvel встречались с Йоханссон для того, чтобы узнать, каким она хочет видеть сценарий фильма, пишет ZN.UA.

На роль сценариста картины рассматривалось несколько кандидатур, но в конечном итоге выбор пал на Шеффер.

Шеффер дебютировала в кино в 2009 году с фильмом "Таймер", где она была режиссером, сценаристом и продюсером.