В прединсультном состоянии госпитализирован актер из фильма "Иван Васильевич меняет профессию"

09:55, 02 февраля 2018
Мир
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Чернов госпитализирован / t.me/breakingmash

"Госпитализирован актер Юрий Чернов... У него прединсультное состояние", - говорится в сообщении телеграм-канала Mash.

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Он известный по ролям в "Иван Васильевич меняет профессию" (балалаечник)  и "Приключения Электроника" (сыграл папу Сыроежкина). Сообщается, что у актера прединсультное состояние.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, актер и режиссер Армен Джигарханян снова доставлен в одну из московских больниц. Актер попал в больницу в бессознательном состоянии.

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