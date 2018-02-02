В прединсультном состоянии госпитализирован актер из фильма "Иван Васильевич меняет профессию"
09:55, 02 февраля 2018Мир
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По предварительной информации, у Юрия Чернова диагностировали прединсультное состояние.
Чернов госпитализирован / t.me/breakingmash
В Москве госпитализирован советский и российский актер театра и кино Юрий Чернов.
"Госпитализирован актер Юрий Чернов... У него прединсультное состояние", - говорится в сообщении телеграм-канала Mash.
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Он известный по ролям в "Иван Васильевич меняет профессию" (балалаечник) и "Приключения Электроника" (сыграл папу Сыроежкина). Сообщается, что у актера прединсультное состояние.
Как сообщал УНИАН-Таблоид, актер и режиссер Армен Джигарханян снова доставлен в одну из московских больниц. Актер попал в больницу в бессознательном состоянии.
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