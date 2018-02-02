В прединсультном состоянии госпитализирован актер из фильма "Иван Васильевич меняет профессию"

По предварительной информации, у Юрия Чернова диагностировали прединсультное состояние.

В Москве госпитализирован советский и российский актер театра и кино Юрий Чернов.

"Госпитализирован актер Юрий Чернов... У него прединсультное состояние", - говорится в сообщении телеграм-канала Mash.

Читайте такжеЗвезда легендарных фильмов Рязанова госпитализирован, ему сделали операцию

Он известный по ролям в "Иван Васильевич меняет профессию" (балалаечник) и "Приключения Электроника" (сыграл папу Сыроежкина). Сообщается, что у актера прединсультное состояние.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, актер и режиссер Армен Джигарханян снова доставлен в одну из московских больниц. Актер попал в больницу в бессознательном состоянии.