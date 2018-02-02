Глава ЦРУ объяснил, зачем руководство российских спецслужб летало в Вашингтон
00:00, 02 февраля 2018
865 0
Помпео объяснил смысл встреч с сотрудниками российской разведки заботой об американцах.
REUTERS
Глава ЦРУ Майкл Помпео в своем письме лидеру Демократической партии в сенате США объяснил, что сотрудники его ведомства проводят встречи с сотрудниками российской разведки на регулярной основе для обеспечения безопасности граждан США, передает Reuters.
Читайте такжеНаходящийся под санкциями глава службы внешней разведки России слетал в США, от Трампа требуют объяснений
«Мы периодически встречаемся с нашими коллегами из российской разведки по той же причине, что и наши предшественники — чтобы обеспечить безопасность американцев», — заявил Помпео.
Он также отметил, что в ходе этих встреч обсуждаются «сложные вопросы, по которым российские и американские интересы не совпадают».
Напомним, ранее главы трех спецслужб России посетили Вашингтон.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter