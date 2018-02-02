Глава ЦРУ объяснил, зачем руководство российских спецслужб летало в Вашингтон

00:00, 02 февраля 2018
Мир
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REUTERS

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«Мы периодически встречаемся с нашими коллегами из российской разведки по той же причине, что и наши предшественники — чтобы обеспечить безопасность американцев», — заявил Помпео.

Он также отметил, что в ходе этих встреч обсуждаются «сложные вопросы, по которым российские и американские интересы не совпадают».

Напомним, ранее главы трех спецслужб России посетили Вашингтон.

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Теги: #спецслужбы РФ#ЦРУ Помпео