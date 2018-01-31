В США поезд с конгрессменами-республиканцами врезался в грузовик с мусором

Несколько конгрессменов получили незначительные ушибы.

В американском штате Виргиния поезд, в котором ехали члены конгресса от Республиканской партии, столкнулся с грузовиком.

Как передает РБК, конгрессмен Джон Фасо рассказал, что находился в момент аварии в третьем вагоне. По его словам, поезд столкнулся с грузовиком, который перевозил мусор.

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"Я думаю, что никто не пострадал. Хотя я точно не знаю - поезд длинный", - сказал Фасо.

Издание Politico утверждает, что в результате аварии никто серьезно не пострадал. По данным CNN, несколько конгрессменов получили незначительные ушибы.

Грузовик в результате аварии практически полностью разбит, но его водитель не пострадал.

Конгрессмены в среду поехали на поезде на два дня в Западную Виргинию в загородную резиденцию Республиканской партии.

Как сообщал УНИАН, ранее в Давосе автомобиль из кортежа Трампа сбил полицейского.