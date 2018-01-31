Бен Аффлек защитил Вайнштейна от обвинений звезды сериала "Все женщины ведьмы"

По словам Роуз Макгоуэн, она рассказала Бену Аффлеку об инциденте с Вайнштейном. Аффлек и агент актрисы заявили, что это ложь.

Изгнанный из Голливуда Харви Вайнштейн и актер Бен Аффлек обвинили известную по сериалу "Все женщины - ведьмы" ("Charmed") актрису Роуз Макгоуэн во лжи. Бен Аффлек написал об этом в письме, сообщил адвокат Вайнштейна.

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Как передает IndieWire, адвокат Вайнштейна Бенджамин Брафман сообщил, что его клиент "не смог промолчать в ответ на попытки очернить его с помощью дерзкой лжи". По словам адвоката, "ложь отрицает не только Вайнштейн, но также еще минимум два очевидца", среди которых были менеджер Макгоуэн и актер Бен Аффлек. Ранее актриса заявляла, что рассказала Аффлеку об инциденте с Вайнштейном.

По ее словам, продюсер изнасиловал ее. Также Макгоуэн заявила о фонде, созданном для подкупа жертв продюсера. "Если он должен был выплатить жертве 100 тысяч долларов, то он также должен был отдать совету директоров компании The Weinstein Company 250 тысяч. Когда я говорю, что это механизм сообщничества, я имею это в виду", - утверждает Макгоуэн.

В письме Аффлека, которое он отправил адвокату Вайнштейна по электронной почте, говорится: "Она никогда не говорила мне, а я никогда не предполагал, что на нее кто-либо нападал. Любые свидетельства об обратном являются ложными. Я ничего не знаю о том, что Роуз делала или заявляла, что сделала", - написал актер.

Как сообщал УНИАН, его брат, актер Кейси Аффлек, лауреат "Оскара" за лучшую мужскую роль в 2017 году, в этом году не придет на церемонию из-за секс-скандала восьмилетней давности.