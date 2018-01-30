Певица, которую не пустили на Евровидение-2017, будет представлять Россию в Португалии

В 2017 году певицу Юлию Самойловуне пустили на Евровидение в Киеве из-за концертов в оккупированном Крыму.

Россия определилась с представителем страны на Евровидении-2018 в Португалии. Им стала певица Юлия Самойлова, которая должна была представлять Россию в прошлом году в Украине.

На официальном сайте песенного конкурса отметили, что Первый канал уже подтвердил участие Самойловой в конкурсе. Песня, с которой выступит певица, еще неизвестна, но будет опубликована в ближайшее время.

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Напомним, в прошлом году Самойлова не смогла приехать на Евровидение в Киеве из-за запрета Службы безопасности Украины. Певице запретили въезд в Украину из-за выступления в оккупированном Крыму.

Как сообщал УНИАН, председатель Национальной общественной телерадиокомпании (НСТУ) Зураб Аласания рассказал, что организаторы Евровидения наложили на Украину штраф за недопуск российской певицы Юлии Самойловой.