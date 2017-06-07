Парламент Турции одобрил размещение военных в Катаре

Парламент Турции в среду одобрил закон, позволяющий разместить турецких военнослужащих на базе в Катаре. Об этом сообщило агентство Reuters, передает 112.ua.

В поддержку закона о размещении турецких военных в Катаре проголосовали 240 депутатов, представляющих правящую Партию справедливости и развития и оппозиционную Партию националистического движения.

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Создание турецкой военной базы в Катаре предусмотрено соглашением об укреплении двустороннего сотрудничества, подписанным сторонами в 2014 году.

Как сообщал УНИАН, 10 стран, среди которых ближайшие соседи Катара - Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, разорвали дипломатические отношения с Катаром. Сенегал заявил об отзыве своего посла из Катара и солидарность с Саудовской Аравией в кризисе. Иордания приняла решение снизить уровень своего дипломатического представительства в Катаре, а также отозвала лицензию у катарского телеканала Al Jazeera, который уже заблокирован в ОАЭ и Саудовской Аравии. Причиной таких мер стало обвинение властей Катара в поддержке террористической деятельности, в том числе "Аль-Каиды" и "Исламского государства". Катар все обвинения отрицает.