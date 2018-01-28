На Кипре проходят президентские выборы

Самым популярным кандидатом остается действующий президент Никос Анастасиадис.

В Республике Кипр сегодня проходят президентские выборы. Как передает Deutsche Welle, избирательные участки для голосования будут работать до 18:00 по местному времени. Всего право голоса имеют около 550 тысяч киприотов.

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Проведенные недавно социологические опросы показали, что самым популярным кандидатом остается действующий президент Никос Анастасиадис. Однако, скорее всего, ему не удастся получить более 50 процентов голосов в первом туре. Наиболее вероятными соперниками Анастасиадиса во втором туре считаются левый кандидат Ставрос Малас и сын экс-президента Тассоса Пападопулоса - Никос Пападопулос.

Нынешние выборы проходят через шесть месяцев после провала переговоров по воссоединению подконтрольной туркам северной части острова с Республикой Кипр, которая с 2004 года является членом Европейского Союза.